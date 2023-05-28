انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: تأخر الموازنة أثر بشكل كبير على تنفيذ المشاريع الحيوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل أستاذ الدراسات اللغوية والقرآنية فاضل صالح السامرائي، وشيخ الدبلوماسيين العرب محمود علي الداود، ورئيس مؤسسة الزاهر الإعلامية استشاري الأمراض الجلدية علي عبد الرزاق محي الدين".وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "ضرورة رعاية العلماء والباحثين ودعم القامات العلمية العراقية التي كان لها دور بارز ومشهود في المحافل المحلية والدولية، كما تطرق إلى أهمية القراءة والمكتبات في بناء المجتمعات ونهوض البلدان".

وأشار رشيد إلى أن "تثبيت الأمن والاستقرار له أولوية في منهاج الحكومة الطموح إضافة إلى تقديم الخدمات وتأهيل البنى التحتية"، مبينا أن "تأخر الموازنة أثر بشكل كبير على البدء بتنفيذ المشاريع الحيوية".

كما تحدث عن "أهمية التعايش السلمي بين المكونات العرقية والدينية"، مؤكدا أن "العمل الثقافي والعلمي هو السبيل لترسيخ التعايش بين الجميع، ومشيرا بهذا الصدد إلى أن هناك جهودا تبذل من أجل تقارب الثقافتين العربية والكردية".

ونوه رئيس الجمهورية إلى "ضرورة الارتقاء بدور الدبلوماسي العراقي من أجل المساهمة الفاعلة في عملية النهوض والبناء التي تحتاج إلى تكاتف الجهود الخيرة لتعزيز دور العراق في المنطقة وتقوية العلاقات مع جيرانه ودول العالم، وضرورة الاستفادة من الطاقات والخبرات من أجل إكمال مسيرة البناء والتطور في البلاد".

بدورهم أعرب الضيوف عن "شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية على جهوده في رعاية العلم والعلماء، مؤكدين تسخير طاقاتهم من أجل خدمة العراق، كما استعرضوا نشاطات بيت الحكمة، والإصدارات الثقافية والعلمية التي صدرت عنه، مشيرين إلى التنسيق والتعاون مع الجامعات لاستقطاب الكوادر العلمية والأدبية".

