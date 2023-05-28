انت الان تتابع خبر الجيش الإيراني: نسيطر على الحدود مع أفغانستان بشكل كامل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن حيدري أثناء زيارته إلى محافظة سيستان وبلوجستان، قوله: "إن الحدود مع أفغانستان تحت السيطرة الكاملة للقوات البرية. أمن الحدود مضمون بالكامل... طالما أن البلد الآخر الذي له حدود مشتركة معنا، تراعى القواعد، فإنه سيشهد احتراما متبادلا، ولكن إذا شعر شخص ما أنه لا يريد مراعاتها، فستتم معاملته بشكل مختلف".



وذكرت وسائل إعلام، سابقا، بوقوع اشتباكات بين حراس الحدود الإيرانيين وقوات حركة طالبان في ولاية نيمروز الأفغانية. وأضافت وكالة "تسنيم"، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل حارس الحدود الإيراني محمد مهدي أحمدي"، مشيرة إلى أن "قوات طالبان تكبدت خسائر أيضا دون تقديم أي تفاصيل أخرى".