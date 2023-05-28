بوكيتينو يوقع عقود تدريب تشيلسي

وقال رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي" عبر حسابه في موقع "تويتر": "وقع ماوريسيو بوكيتينو أخيرًا العقد كمدرب جديد لتشيلسي بعد اتفاق شفهي تم التوصل إليه قبل أسبوعين".

وأضاف: "بوكيتينو جاهز، سيبدأ وظيفته كمدير تشيلسي الأسبوع المقبل، سيكون العقد ساري المفعول حتى حزيران 2026".



ويتولى فرانك لامبارد تدريب تشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي وتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت خلفا للمقال غراهام بوتر الذي تولى منصبه في سبتمبر الماضي خلفا للمقال توماس توخيل.

وماوريسيو بوكيتينو بلا عمل منذ رحيله عن باريس سان جيرمان في 2022، وقد سبق أن عمل في إنجلترا من بوابة ساوثهامبتون ثم توتنهام.

ويعيش تشيلسي موسما صعبا جدا، حيث يحتل الفريق المركز الـ12 وقد خسر 16 مرة في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وتعادل 10 مرات وحقق الفوز فقط في 11 مباراة.

ولن يشارك البلوز في أي بطولة قارية الموسم المقبل.