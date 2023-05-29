ميسي يثير الجدل في سان جيرمان مجدداً

وقرر ميسي، المرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لموسم 2022-23، عدم حضور حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء الأحد.

وفضل ميسي بدلا من ذلك حضور حفل موسيقى في مدينة برشلونة، حيث سافر الأرجنتيني سريعا إلى إقليم كتالونيا لحضور حفل "Cold play" المقام على ملعب "مونتجويك" الذي يستضيف نادي برشلونة بداية من الموسم المقبل.

ونشر الصحفي الإسباني جيرارد روميرو مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" يظهر فيه ميسي أثناء تواجده في حفل "كولد بلاي"، والجمهور يهتف باسم الأرجنتيني.