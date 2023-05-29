انت الان تتابع خبر ارتدته والدتها وعمره 33 عاماً.. اليكم قصة فستان زفاف مينا الشيخلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشاركت الشيخلي تفاصيل فستان زفافها لمتابعيها على حسابها الشخصي على "انستغرام"، بنشر مقطع فيديو علقت عليه "بليلة عمري حبيت البس فستان ماما الي لبسته بعرسها، هذا الفستان عمره ٣٣ سنة وله معزة كبيرة بداخل قلبي، وجنت كل ما اشوفه بالصور اتمنى البسه، بس اكيد بلمسات جديدة، حبيبة قلبي كريستي أبدعت بإضافة سحرها الحلو على الفستان، شوفوا تفاصيل الفيديو، وهم توقعتوا راح البس فستان ماما؟".

وقالت والدتها في الفيديو: "عندما صممت فستان زفافي كنت اعتقد في يوم من الأيام، أن ابنتي سوف تلبس فستاني، وحدث فعلا مينا ارتدت فستاني".



ويذكر ان مينا الشيخلي احتفلت بحفل زفافها، السبت، 27/أيار 2023، وسط أجواء رومانسية في اسبانيا.

وحضرت مينا لهذه المناسبة السعيدة، وشاركت الجمهور الأجواء، وقالت: "تحضيرات لأحلى يوم بحياتي، كلشي راح تشوفوه هو تخطيط أشهر حتى يكون هذا اليوم من أحلى الايام وما ينسي واحكي بي لأولادي، يوم الالكم وافرح بيكم واحد واحد ".

وما زالت تتحفظ مينا على هوية عريسها، حيث صرحت في وقت سابق: "وايد تساؤلات وشائعات من العريس، خطيبي ليس شخصية مشهورة ولا حتى تعرفوه، وهو ليس عربيًا وهو إسباني وفرنسي".

وأردفت: "قبل فترة التقينا وصار قسمة ونصيب وانشاء الله يتممها على خير وهو لا يحب السوشال ميديا وما يحب يطلع وجه وعلاقتنا رح تضل بخصوصيتها".

