فلسطين.. 10 قتلى وجرحى إثر اقتحام "اسرائيلي" للضفة الغربية

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عن: "استشهاد الشاب أشرف محمد أمين إبراهيم (37 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين"، مشيرة إلى أنه "أصيب برصاصتين متفجرتين واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة".وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة 8 فلسطينيين بالرصاص الحي، واعتقال شخصين خلال اقتحام عدة أحياء من جنين، وهما نورس غوادرة وحسن تميم حردان.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة من عدة محاور، وإن قناصتها اعتلوا أسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي.