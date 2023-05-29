انت الان تتابع خبر العراق والسعودية يبحثان إجراءات موسم الحج والتسهيلات المقدمة للحجاج والان مع التفاصيل
وأضاف: "جرى بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى موسم الحج للعام الحالي والإجراءات والتسهيلات التي تقدم للحجاج العراقيين".
وبحسب البيان، أكد رشيد "أهمية تعزيز التعاون الثنائي خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين"، مشيداً بـ"التطور الحاصل في العلاقات التاريخية بين العراق والمملكة العربية السعودية".
وأشار إلى "ضرورة التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك سيما في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام بما يخدم شعوب المنطقة".
بدوره، أوضح السفير السعودي مدى "حرص ورغبة المملكة بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع العراق من خلال إدامة التواصل بين البلدين وبما يحقق المصالح العليا للشعبين الشقيقين".
الى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية، سفير دولة الكويت، وأكد ضرورة العمل على تعزيز العلاقات وتنميتها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.