انت الان تتابع خبر الصحة: اتلاف قرابة 4 آلاف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك في 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الرقابة الصحية اجرت أكثر من (600) الف زيارة تفتيشية للمحال والأسواق العامة ومشاريع المياه خلال 2022 في عموم العراق لمتابعة الإجراءات الصحية أغلقت خلالها اكثر من 23 الف محلاً ومعملاً مخالفاً للشروط الصحية اتلفت خلالها اكثر من (3850) الف طن مواد صلبة واكثر من مليوني لتر مواد سائلة".وأضاف البيان، ان "فرق الرقابة الصحية تواصل وبشكل مستمر الزيارات التفتيشية للمحال والمطاعم والمعامل ومشاريع المياه والأسواق العامة لمتابعة الإجراءات الصحية لضمان صحة المواطنين ضمن توجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي بمتابعة الأغذية والإجراءات الصحية لحماية المواطنين".

وأشار الى، ان "الفرق اجرت (634449) زيارة تفتيشية بينها (597436) زيارة للمحال و (22165) زيارة للمعامل و (23848) زيارة لمشاريع المياه".

ولفت الى، ان "العدد الكلي للإغلاقات المخالفة للشروط الصحية خلال 2022 بلغ (23430) ما بين محال ومعامل بينها (22359) محلاً فيما بلغ عدد معامل المواد الغذائية التي أغلقت (1071) معملاً لمخالفتهم الشروط الصحية وإنتاج مواد غير صالحة للاستهلاك البشري".

وأوضح البيان، ان "عدد المواد الصلبة التي اتلفت بلغت اكثر من (3850) الف طن مواد صلبة أي (3850542) كغم، واكثر من (2295752) لتر من المواد السائلة".

وبين، ان "تلك الحملات تأتي تتواصل وبشكل يومي لحماية المواطنين وضمان وصول أغذية سليمة صالحة للاستهلاك البشري".

