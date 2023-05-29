انت الان تتابع خبر في سـد حديثـة.. ضبط مسـؤول متلبساً بحـيازة 60 وصل شراء "فارغاً ومختوماً" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت استنادًا إلى مُذكَّرةٍ قضائيَّة، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردته عن وجود خروقاتٍ ماليَّةٍ، وتنظيم وصولات شراءٍ وهميَّةٍ خاصَّةٍ بأحد المشاريع في المحافظة".وأردفت إنَّ "الفريق هرع إلى إجراء عمـليَّات التحري والتقصّي عن المعلومات، وبعد توصُّله إلى صحَّة تلك المعلومات، انتقل إلى مشروع سد حديثة، وقام بضبط مدير قسم الإداريَّة والماليَّة فيه مُتلبّساً بحيازة وصولاتٍ بأسماء وكالاتٍ وشركاتٍ خاصَّةٍ بتجهيز المواد والمستلزمات".

وأضافــت أنَّ "الـوصـولات، الـتي تمَّ ضبــطها بـحوزة المُتَّهـم، تربو على (٦٠) وصلاً فارغاً ومختوماً، فيما أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط أختامٍ غير أصوليَّةٍ بحوزة المُتَّهم"، مُشيرةً إلى أنَّ "المُتَّهم كان يزمع استخدام تلك الوصولات في تنظيم سلف الشراء".

ونوَّهت بـ"تنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة على قــاضي التحقيق المُختصّ؛ الــذي قــرَّر تــوقيــفه على ذمَّة التحــقيــق، وفق أحكام (٣٤٠) من قانون العقوبات".

