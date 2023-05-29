انت الان تتابع خبر عرض سعودي "ضخم" يدفع بنزيما لمغادرة مدريد.. تقرير يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر أن ينتهي تعاقد بنزيما مع ناديه الحالي ريال مدريد في يونيو المقبل، ويحق للاعب الانتقال لأي نادٍ مجانا.

وذكرت عدة تقارير مؤخرا أن نادي الاتحاد، بطل الدوري السعودي، يرغب في التعاقد مع بنزيما والاستغناء عن المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف الفريق.



وقالت المنصة الشهيرة في تقرير لها، اليوم الاثنين: "كريم بنزيما يفكر في الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف بسبب العرض المقدم له من السعودية ".

وأوضحت: "إدارة ريال مدريد تعتقد أن بنزيما يفكر في العرض الضخم المطروح له من قبل المملكة العربية السعودية".

وتابع التقرير: "العرض السعودي بقيمة 200 مليون يورو للمهاجم الفرنسي، ويمكنه توقيع عقد لمدة موسمين، حيث سيحصل على 100 مليون في كل منهما خالية من الضرائب، مع حقوق الصور والإعلانات والاهتمام الكامل بعائلته وأبنائه".

وشدد التقرير: "بقاء بنزيما لم يعد مضموناً مثلما كان يُعتقد".

وكان الاتحاد قد توّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، بعد الفوز الكبير على الفيحاء (3-0)، مساء السبت الماضي، في الجولة الـ 29 "قبل الأخيرة".

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

وسيلتقي بذلك الاتحاد المستضيف مع أوكلاند سيتي في افتتاح النسخة الـ 20 من كأس العالم للأندية.

فيما شارك بنزيما، البالغ من العمر 35 عامًا، في 42 مباراة في مختلف المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم، واستطاع خلالها تسجيل 30 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة وأسهم في تتويج الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا.

