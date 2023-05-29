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ميسي غاضب من برشلونة.. هذا السبب

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457399-638209621707969787.jpg

2023-05-29 | 15:01

ميسي غاضب من برشلونة.. هذا السبب

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يشعر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بالغضب من تصرف إدارة برشلونة، بشأن ملف عودته إلى البلوجرانا في الموسم الجديد.
وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان الشهر المقبل، ووفقا لتقارير صحفية عديدة يقترب البرغوث من الرحيل إلى وجهة جديدة.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإن المقربين من ميسي كشفوا عن غضبه من أن إدارة برشلونة تسوق لمباريات الفريق الودية خلال الصيف بسعرين، الأول بوجود البرغوث والآخر بدونه.


ويشير هذا التصرف إلى أن برشلونة غير واثق من ضم ميسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتظر برشلونة الحصول على الموافقة النهائية من رابطة الليجا على خطته الاقتصادية بشأن الموسم الجديد.

وذكرت تقارير بأن برشلونة يخطط لمنح ميسي راتبا يزيد بيورو واحد عما يحصل عليه روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، من أجل إبقاء ليو على قمة فاتورة الرواتب في النادي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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