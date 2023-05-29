انت الان تتابع خبر رسميا.. ماوريسيو بوكيتينو مدربا لتشيلسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيتولى بوكيتينو (51 عامًا) المسؤولية خلفًا للمدرب المؤقت فرانك لامبارد بدءًا من الأول من يوليو/ تموز. واحتل تشيلسي المركز الـ12 في الدوري الممتاز الموسم المنصرم.

وقال ملاك تشيلسي في بيان "ماوريسيو هو مدرب من طراز رفيع، ويملك سجلًّا مذهلًا، نحن نتطلع إلى وجوده معنا".



واشتهر بوكيتينو، الذي يفضل الضغط العالي واللعب الهجومي، برعاية اللاعبين الشبان وقاد ساوثهامبتون لاحتلال المركز الثامن في أول موسم كامل يمضيه في إنجلترا قبل تولي مسؤولية توتنهام في 2014.

وسيكون المدرب الأرجنتيني مطالبا بتحقيق انتفاضة في تشيلسي.

وفاز الفريق اللندني بدوري أبطال أوروبا في 2021 لكنه أنهى الموسم خالي الوفاض واحتل أسوأ مركز للفريق في الدوري منذ موسم 1993/1994، عندما جاء آنذاك بالمركز الـ14 مع جلين جودل، رغم إنفاق ملاك النادي ببذخ لضم لاعبين.

وأصبح بوكيتينو ثالث مدرب بدوام كامل يقود تشيلسي منذ انتقال ملكية النادي إلى كونسورتيوم بقيادة تود بولي والمدعوم من شركة كليريك كابيتال.

وعند تعيين لامبارد لقيادة تشيلسي، قال ملاك النادي إنه سيكون في مهمة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب آخر بدوام كامل.

وخسر تشيلسي ثماني مرات في 11 مباراة تحت قيادة لامبارد واحتل المركز الـ12 في الدوري، ولن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل بعد الخروج من دور الثمانية لدوري الأبطال.

