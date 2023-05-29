انت الان تتابع خبر همسة ماجد توضح حقيقة سجنها "ثلاث سنوات" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت ماجد في حديث خصت به وكالة الخليج 365، إن "الحكم الذي صدر بحقها هو سنة واحدة فقط مع وقف التنفيذ، ولم يكتسب الدرجة القطعية بعد، مع غرامة قيمتها 250 دينار عراقي".

وفي وقت سابق من اليوم، ظهر الإعلامي ميناس السهيل في مقطع مصور، أعلن خلاله "إصدار القضاء العراقي حكماً بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ بحق الإعلامية همسة ماجد"، مضيفاً أن "القضاء أنذر الأخيرة وألزمها بأن تظهر حسن السير والسلوك خلال هذه السنوات الثلاث".



*الأسباب

وحول أسباب ذلك، بينت همسة ماجد، أنها كانت قد كَفلت السهيل بمبلغ مالي قدره "ثلاثة آلاف دولار.. وهرب لسنتين دون أن يسدد ما بذمته".

وتابعت، "أردت تسديد المبلغ نيابة عنه، لكن الشخص الدائن رفض ذلك وأراد حقه من السهيل"، مبينة أن "الأخير أدعى أنه أودع المبلغ المطلوب عند أحد زملاءه المراسلين وبعد التحقق من الأمر تبين أنه كاذب".

واتمت ماجد بالقول: "انكشفت حقيقة السهيل فأختلف عليَّ".