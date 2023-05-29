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رحلة أوروبية جديدة.. المنتخب البرتغالي يستدعي كريستيانو لتصفيات أمم أوروبا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457405-638209664898574240.jpg

2023-05-29 | 16:13

رحلة أوروبية جديدة.. المنتخب البرتغالي يستدعي كريستيانو لتصفيات أمم أوروبا

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أعلن مدرب منتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، اليوم الاثنين، قائمة المنتخب التي ستخوض تصفيات أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من يونيو وحتى يوليو 2024.
وستخوض البرتغال مواجهتين أمام البوسنة والهرسك ثم آيسلندا ضمن مباريات مجموعتها في التصفيات.

وشملت القائمة المستدعاة لاعب النصر السعودي وبيبي مدافع بورتو المخضرم.

وتضم مجموعة البرتغال في تصفيات يورو 2024 البوسنة والهرسك، آيسلندا، لوكسمبورغ، سلوفاكيا، بالإضافة إلى ليشتنشتاين.


وتتصدر البرتغال المجموعة بست نقاط من فوزين على ليشتنشتاين ولوكسمبورغ.

وغادر رونالدو مباراة النصر مع الاتفاق في الدوري السعودي مصابا بالعضلة الخلفية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان اليوم عن مدى غيابه وحاجته للعلاج.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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