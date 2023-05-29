انت الان تتابع خبر روسيا تعلن تزويد كينيا بشحنة اسمدة خلال الأيام القادمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال لافروف في إفادة صحفية في نيروبي في كينيا، :"بالنسبة لكينيا فإن سفينة ستصل إلى ميناء مومباسا في غضون أيام فقط".

ووفقا للوزير الروسي فإن هذه الأسمدة بعد معالجتها المناسبة ستكون ذات أهمية كبيرة للأغراض الزراعية لهذا البلد الإفريقي، وأشار إلى أن العديد من الدول الأخرى ستستلم شحنات أسمدة روسية.



وحذر وزير الخارجية الروسي، من أن "بلاده ستفترض أن مبادرة حبوب البحر الأسود لن تستمر إذا لم يكن هناك تقدم في مسألة تنفيذها فيما يتعلق بالصادرات الزراعية الروسية".

وتم التوصل إلى اتفاق حبوب البحر الأسود لأول مرة في يوليو 2022، ومدد الاتفاق آخر مرة في 17 مايو الماضي، لمدة شهرين.

