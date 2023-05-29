انت الان تتابع خبر اختطاف مواطن سعودي في لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في "تويتر": "نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير وليد البخاري".واضاف: "دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان..ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا".

وأكدت وسائل الاعلام أن "الوزير مولوي ينسّق مع السلطات السعودية في تفاصيل خطف المواطن السعودي ويضعها في آخر التطورات".

وذكرت أن "عائلة المواطن السعودي المخطوف "م.م." تلقت اتصالا من رقم هاتفه طالب فيه خاطفوه بمبلغ 400 ألف دولار لقاء تحريره".

وبينت القناة أن "المواطن السعودي المخطوف "م.م." شوهد للمرة الأخيرة قرب "البيال"، وهو مقيم في لبنان، ويعمل في الخطوط الجوية السعودية، وتشير المعلومات الى أنه خطف فجرا مع سيارته أثناء توجهه الى منزله في عرمون بعد مراقبته".