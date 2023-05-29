انت الان تتابع خبر لخمسة أيام.. تمديد وقف إطلاق النار في السودان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان: "رحبت السعودية والولايات المتحدة بالاتفاق على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقعه الجانبان في 20 أيار، لمدة 5 أيام".
وأضاف البيان أن "التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد لفترة أطول".
وأضاف البيان أن "التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد لفترة أطول".