انت الان تتابع خبر لخمسة أيام.. تمديد وقف إطلاق النار في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان: "رحبت السعودية والولايات المتحدة بالاتفاق على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقعه الجانبان في 20 أيار، لمدة 5 أيام". وأضاف البيان أن "التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد لفترة أطول".

