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تين هاج يطمح الى ضم هاري كين

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457428-638209855468119496.png

2023-05-29 | 21:29

تين هاج يطمح الى ضم هاري كين

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ألمح مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاج، اليوم الاثنين، إلى رغبته في ضم مهاجم قوي في الصيف حيث لم ينفي اهتمامه بضم هاري كين هداف السبيرز.
ويعد كين من أبرز اللاعبين المطلوبين داخل مانشستر يونايتد ولكن تشير التقارير إلى صعوبة إتمام الصفقة بسبب تمسك توتنهام باللاعب.

وعن ضم هاري كين قال تين هاج: "ما نحتاجه بجانب راشفورد هو لاعب إضافي لديه قدرات تهديفية كبيرة".


واضاف: "نحن بحاجة إلى إضافة ذلك بفريقنا سواء كان ذلك من داخل النادي أو علينا التعاقد مع نجم يجيد ذلك".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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