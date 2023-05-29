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انت الان تتابع خبر تين هاج يطمح الى ضم هاري كين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457428-638209855468119496.png
2023-05-29 | 21:29
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ألمح مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاج، اليوم الاثنين، إلى رغبته في ضم مهاجم قوي في الصيف حيث لم ينفي اهتمامه بضم هاري كين هداف السبيرز.
ويعد كين من أبرز اللاعبين المطلوبين داخل مانشستر يونايتد ولكن تشير التقارير إلى صعوبة إتمام الصفقة بسبب تمسك توتنهام باللاعب.
وعن ضم هاري كين قال تين هاج: "ما نحتاجه بجانب راشفورد هو لاعب إضافي لديه قدرات تهديفية كبيرة".
واضاف: "نحن بحاجة إلى إضافة ذلك بفريقنا سواء كان ذلك من داخل النادي أو علينا التعاقد مع نجم يجيد ذلك".
وعن ضم هاري كين قال تين هاج: "ما نحتاجه بجانب راشفورد هو لاعب إضافي لديه قدرات تهديفية كبيرة".
واضاف: "نحن بحاجة إلى إضافة ذلك بفريقنا سواء كان ذلك من داخل النادي أو علينا التعاقد مع نجم يجيد ذلك".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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