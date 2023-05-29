تين هاج يطمح الى ضم هاري كين

ويعد كين من أبرز اللاعبين المطلوبين داخل مانشستر يونايتد ولكن تشير التقارير إلى صعوبة إتمام الصفقة بسبب تمسك توتنهام باللاعب.

وعن ضم هاري كين قال تين هاج: "ما نحتاجه بجانب راشفورد هو لاعب إضافي لديه قدرات تهديفية كبيرة".



واضاف: "نحن بحاجة إلى إضافة ذلك بفريقنا سواء كان ذلك من داخل النادي أو علينا التعاقد مع نجم يجيد ذلك".