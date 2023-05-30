انت الان تتابع خبر إيران: قرابة 50 شخصاً يعتنقون الإسلام داخل الامام الرضا (ع) سنویاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير الزوار الاجانب للعتبة الرضوية المقدسة "محمد ذو الفقاري" أن "ما بين خمسة وسبعة ملايين زائر أجنبي يسافرون الى مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق البلاد) كل عام لزيارة العتبة الرضوية المقدسة".

وذكر إن أكبر عدد من الزوار الاجانب الذين توجهوا الى المشهد المقدسة لزيارة ضريح الإمام الرضا (ع) خلال العام الجاري الايراني (بدأ في 21 مارس2023) ينتمون إلى الدول العربية المطلة علی الخليج، وخاصة سلطنة عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية".



وأضاف، "يقصد الزوار من المملكة العربیة السعودیة هذا العام مرقد الامام الرضا (ع) لأول مرة بعد سبع سنوات".

وبين، "سنویا يعتنق ما بين 40 و50 شخصاً الإسلام في العتبة الرضوية المقدسة"، موضحا: "اعتنق سبعة اشخاص من كوريا الجنوبية وإسبانيا والفلبين الاسلام في العتبة الرضوية منذ بداية العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس2023)".

