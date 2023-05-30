انت الان تتابع خبر قادة الكتل السياسية يناقشون مصير الموازنة ونواب يرفضون اي اتفاق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تشهد الساحة السياسية تحركات جديدة لقادة وزعماء الكتل الكبيرة لتحديد مصير الموازنة، اثر الصراع المحتدم حول التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية والمتعلقة بحصة الاقليم، بالمقابل تعول قوى نيابية كردية على الالتزام ببنود الاتفاق السياسي وجعله خريطة طريق لترطيب الاجواء .

زيارة كردية مرتقبة لبغداد بالتزامن مع اجتماع الاطار التنسيقي بالنائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي لمناقشة حيثيات حصة الاقليم والتعديلات التي اجريت عليها ، تسبقها مواقف نيابية رافضة لاي اتفاق سياسي يقفز على التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية .

