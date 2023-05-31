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لمستوى قياسي.. الليرة التركية تواصل خسائرها مع فوز أردوغان

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بغداد - ياسين صفوان - وتراجعت الليرة إلى 20.62 للدولار بحلول الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش لتبقى أقل بنحو 1% عن مستواها في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء عندما سجلت 20.42 للدولار. وتراجعت قيمة الليرة بالفعل عن منتصف مايو/أيار على خلفية اتجاه السياسات الاقتصادية بعد الجولة الأولى من الانتخابات.

وهوت الليرة أكثر من 9% منذ بداية العام وخسرت أكثر من 90% من قيمتها على مدار عقد، مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات التضخم المرتفع.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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