انت الان تتابع خبر الحكومة المصرية ترد على مطالبات منح عادل إمام "قلادة النيل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال مداخلة ببرنامج "آخر النهار"، ردت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني على اقتراح الإعلامي تامر أمين، بتكريم عادل إمام من قبل الدولة بجائزة خاصة، قائلة إنها ستطرح هذا الموضوع للنقاش في المجلس الأعلى للثقافة.



وأضافت الوزيرة أن المجلس الأعلى للثقافة يتعامل بجدية مع جميع المقترحات، مشيرة إلى أن تكريم المبدعين واجب على الجميع.

