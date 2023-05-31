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العراق وفريق التحقيق الدولي يبحثان نتائج الجرائم المرتكبة من "داعش"

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الفضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "زيدان أستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر".

وأضاف، أن "رئيس القضاء بحث معه نتائج عمل الفريق بخصوص التعاون مع القضاء وجهات التحقيق في العراق لجمع الادلة الخاصة بالجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش الإرهابي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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