انت الان تتابع خبر تلبية لدعوة رسمية.. رئيس الجمهورية يصل الى عمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، إلى العاصمة الأردنية عمان تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية".



وأضاف: ان الدعوة كانت "لحضور مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني".