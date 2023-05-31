انت الان تتابع خبر العراق.. مصادرة مليون وخمسمائة الف لتر من المشتقات النفطية وضبط 14 معملاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزنا تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة تمكنت مفارز الوكالة من احباط عملية لسرقة المنتوجات النفطية بكمية كثر من (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة الف لتر تقريبا نتيجة ضبط مواقع نفطية عدد ( ١٤ ) معمل وموقع و ( ٤٣ ) عجلة مع سائقيها تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية".وأشارت الى انه "ضبط المعامل والمواقع نفطية غير مشروعة تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته وتحتوي على خزانات حديدية وابلاستيكية كبيرة الاحجام ذات سعات مختلفة تحتوي على منتوج نفطي وبكميات مختلفة ضمن محافظات ( البصرة _ بغداد _ النجف الاشرف _ ديالى _ الديوانية _ صلاح الدين) كذلك تمكنت المفارز اعلاه من ضبط عجلات نوع صهاريج وحوضيات مع سائقيها محمله بالنفط ومشتقاته بصورة غير رسمية حيث تم ضبطها اصوليا ضمن محافظات ( البصرة _ ميسان _ ذي قار _ المثنى_ ديوانية _ بغداد _ ديالى _ الانبار _ واسط _ كربلاء المقدسة_ للنجف الاشرف _ صلاح الدين _ كركوك _ نينوى) ".

وأضافت انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتسليمها مع المتهمين الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".

