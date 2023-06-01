انت الان تتابع خبر النجف والديوانية تحددان تسعيرة المولدات الاهلية لشهر حزيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت محافظة النجف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "قررت اللجنة المشكلة بأمر محافظ النجف الأشرف والمكلفة بتحديد سعر الامبير ان تكون الية العمل لشهر حزيران / 2023 كالتالي:

1-يكون التشغيل من الساعة 12 ظهرا الى الساعة 4 صباحا وبالتناوب مع التيار الوطني.



2-يكون سعر الامبير 7000 دينار للمولدات المسجلة رسميا لدى الدائرة.

3 - يكون سعر الامبير 8000 دينار للمولدات الغير مسجلة (التي لا تستلم حصة وقود من الدائرة) ومولدات المناطق الترشيد.

4- كل أربع ساعات تشغيل متواصل ساعة واحدة استراحة".

وأضافت: "كما نهيب بالأخوة اصحاب المولدات الالتزام بالية التشغيل والتسعيرة تجنبا للعقوبات ورفع المولدة ".

فيما أكد قسم الاعلام والاتصال الحكومي بمحافظة الديوانية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "محافظ الديوانية المهندس ميثم عبد الإله الشهد عقد اجتماعا مع اللجنة المكلفة بتحديد التسعيرة الشهرية للمولدات الاهلية بحضور قائمقام الديوانية الحقوقي كاظم الجبوري ".

وأضاف: "اللجنة قررت تحديد اوقات التشغيل الصيفي من الساعة ١٢.٣٠ بعد الظهر لغاية الساعة ٤.٣٠ صباحاً".

وأوضح قسم الاعلام انه "تقرر ان يكون سعر الأمبير ٧ الاف دينار فيما سعر الخط الذهبي (٢٤ساعة) ب١٢ ألف دينار ".

وبين ان "اللجنة برئاسة د. حيدر فاضل وعضوية ممثلين عن لجنة الطاقة والامن الوطني والكهرباء والمنتجات النفطية والوحدات الإدارية والمولدات الأهلية ستتابع العمل وما تم اقراره ".