انت الان تتابع خبر العراق و8 دول تترقب اجتماع أوبك+.. خبراء دوليون: قد يفجر مفاجأة تخص أسعار النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فقد أعلنت السعودية و8 دول أخرى في أوبك+ خفض إنتاج النفط طواعيةً بإجمالي 1.66 مليون برميل يوميًا، في المدّة من مايو/أيار 2023 حتى نهاية العام، إضافة إلى الخفض الذي اتُّفق عليه التحالف بمقدار مليوني برميل يوميًا في المدّة من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى نهاية العام.وفي هذا الصدد، نستعرض آراء نخبة من الخبراء حول توقعاتهم لقرارات اجتماع أوبك+ المقبل، وما إذا كنّا سنشهد خفضًا جديدًا للإنتاج، فضلًا عن نطاق أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2023.

*خفض جديد لإنتاج أوبك+ في هذه الحالة

توقعت مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري أن يستمر تحالف أوبك+ في مساره خلال اجتماعه المقبل الذي سيُعقد في 4 يونيو/حزيران.

وأوضحت، أن التحالف دائمًا ما يعطي نفسه الوقت للوصول إلى الامتثال الكامل، ومراقبة تأثير أيّ تخفيضات بالإنتاج في السوق الفعلية، قبل اتخاذ أيّ خطوات أخرى.

وأضافت: "مع ذلك، فإن السوق ستأخذ في الحسبان أيضًا خطر حدوث مفاجأة، إذ قدّم تحالف أوبك+ عددًا من هذه المفاجآت في السنوات الأخيرة".

وشاركها الرأي رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية بوب مكنالي، الذي أكد أن وزراء التحالف يفضّلون تمديد اتفاقهم، والسماح بأن تدخل تخفيضات الإنتاج هذا الشهر حيز التنفيذ.

إلّا أنه أشار إلى أن خفضًا آخر للإنتاج "قد يظهر على الطاولة"، حال تراجع أسعار النفط بشكل أكبر في عطلة نهاية الأسبوع، وسط معنويات شديدة التشاؤم بشأن الاقتصاد الكلي.

ويرى كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري أن انخفاض أسعار النفط إلى 75 دولارًا للبرميل قد يؤدي إلى تحفيز المناقشات داخل أوبك+ حول تعديل مستويات الإنتاج لإدارة السوق.

إذ ذكر شوكري أن التحالف اتخذ -تاريخيًا- قرارات بشأن تخفيضات أو زيادات إنتاج النفط، استجابةً لعوامل مختلفة، بما في ذلك ظروف السوق وديناميكيات العرض والطلب.

*الالتزام بالحذر بعد التخفيضات الأخيرة

من جانبه، صرّح محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري جيوفاني ستانوفو بأن التحالف سيلتزم بموقفه الحذر، بهدف الحفاظ على توازن سوق النفط.

وقال إن تخفيضات الإنتاج الطوعية الأخيرة نُفِّذَت مؤخرًا؛ لذا فهي تحتاج إلى وقت للتأثير في توازن السوق، إلّا أنه شدد على وجود مخاوف مستمرة مدفوعة بمخاوف النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، من ناحية أخرى.

وأشار رئيس تحرير منصة "بتروليوم إيكونوميست" بول هيكن إلى أنه لا يبدو أن هناك رغبة كبيرة من جانب وزراء أوبك+ في خفض الإنتاج بشكل أكبر، بعد مدّة وجيزة من الجولة الأخيرة من التخفيضات.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي حجم التخفيضات الإضافية التي تنفذها 9 دول من التحالف حتى نهاية العام: