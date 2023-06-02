انت الان تتابع خبر أرقام "محرجة" لرونالدو في السعودية.. الموسم الأسوأ منذ 16 عاماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت صحيفة as الإسبانية أن أرقام كريستيانو الشخصية في موسم 2022-2023 هي الأقل له منذ موسم 2005-2006، وحينها كان "الدون" في عمر 21 عاماً.

وسجل كريستيانو في الموسم المنتهي 22 هدفاً فقط، موزعة بين 14 هدفاً مع النصر، و3 مع مانشستر يونايتد، و5 مع منتخب البرتغال.



كما أنهى أفضل لاعب في العالم خمس مرات، موسمه الثاني على التوالي بدون تحقيق ألقاب، سواء مع مانشستر يونايتد أو النصر، أو حتى بقميص المنتخب الوطني.

وترى الصحيفة الإسبانية أن كريستيانو رونالدو خسر مكانه بالساحة الكروية العالمية كواحد من أفضل اللاعبين في العالم.

واستعرضت "آس" إخفاقات كريستيانو على الصعيد الرياضي، إضافة إلى العديد من المشاكل التي عاشها الدون في الموسم الأخير.

وفقد "صاروخ ماديرا" مكانه في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد مع وصول المدرب الهولندي إريك تن هاغ، حيث إن المدرب لم يعتبره النجمَ الأول للفريق وإن كان لم يصرّح بذلك علناً، وفق "آس".