انت الان تتابع خبر تصرف لولي عهد الأردن وشقيقه بحفل الزفاف يثير تفاعلا بمواقع التواصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويظهر في مقطع الفيديو المتداول سقوط الحقيبة والتفات الأمير الحسين وشقيقه هاشم وشقيقتهما بسرعة لرفع الحقيبة عن الأرض واعطائها لوالدتهم، الأمر الذي أثار استحسان نشطاء تناولوا اللقطة بتعليقات متنوعة.

وكان الملك عبد الله والملكة رانيا ووالدا رجوة قد انضما للعروسين في قصر الحسينية لتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور في الأمسية التي شهدت عروضا متنوعة لفنانين وموسيقيين محليين، بالإضافة إلى فرق فلكلورية.



وعُقد قران الأمير الحسين ورجوة في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا من أفراد عائلات ملكية عالمية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية.