انت الان تتابع خبر مدرب برشلونة: ميسي سيقرر الأسبوع القادم والأبواب مفتوحة له والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، ولم يحسم البرغوث وجهته المقبلة في ظل اهتمام برشلونة باستعادته بجانب العرض المغري من الهلال السعودي.

وقال تشافي في حواره لصحيفة موندو ديبورتيفو، "في الأسبوع المقبل سيتخذ ليو قراراً وعليك أن تتركه بمفرده"، مبينا، "إذا تحدثنا عن ميسي كل يوم فلا أعتقد أننا نضيف شيئاً. في النهاية سيقرر الأسبوع المقبل والآن هناك 200 فرضية وهنا الأبواب مفتوحة له".



وأضاف، "‏في النادي يقولون إن مسألة التعاقد مع ميسي خاضعة للسيطرة، بشكل أو بآخر يمكن حدوثها".

أعلن كريستوف غالتييه، مدرب فريق باريس مدرب سان جيرمان، اليوم الخميس، رحيل ليونيل ميسي عن الفريق بنهاية الموسم.

وسيخوض أفضل لاعب في نهائيات كأس العالم 2022 مباراته الأخيرة مع النادي الباريسي على استاد "بارك دي فرانس" بعد غدٍ السبت أمام نادي كليرمو.

ويحيط الغموض بوجهة النجم الأرجنتيني بعد انتهاء منافسات الموسم الجاري 2022-2023، وهو ملف يحظى باهتمام كبير في الصحافة الأرجنتينية والإسبانية، وتحديداً الكتالونية.

ووفق العديد من التقارير، فإن ميسي أمام ثلاث وجهات، هي: العودة إلى برشلونة، أو اللحاق بمنافسه الأزلي كريستيانو رونالدو إلى المملكة العربية السعودية من بوابة الهلال، أو السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعب في صفوف إنتر ميامي.

لكن رغبة ميسي الأولى هي البقاء في أوروبا والتنافس على أعلى مستوى، وهو الأمر الذي يرجّح عودته إلى برشلونة في المقام الأول، لكن قبل ذلك يتعين على "البلوغرانا" حل أزماته المالية والإدارية مع رابطة الدوري الإسباني.

