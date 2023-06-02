انت الان تتابع خبر تتقن 3 لغات وبن سلمان من أقاربها.. من هي رجوة آل سيف زوجة ولي عهد الأردن؟ والان مع التفاصيل

وُلدت رجوة آل سيف بالعاصمة السعودية الرياض، في 28 أبريل/نيسان 1994، والدها هو المهندس خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف، وهو رجل أعمال ومالك شركة السيف للمقاولات الهندسية المحدودة إحدى أكبر شركات المقاولات في السعودية. أما والدتها فهي السيدة عزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري.وتعتبر رجوة أصغر أفراد عائلتها، ولها من الأشقاء كل من فيصل ونايف ودانا.

درست رجوة المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية، قبل أن تنتقل إلى مدينة نيويورك الأمريكية لدراسة الهندسة المعمارية بجامعة "Syracuse"، كما أنها تمتلك تخصصاً مهنياً في الاتصالات المرئية من معهد الموضة للتصميم والتجارة الأمريكي في لوس أنجلوس.

ووفقاً لما ذكرته شبكة CNN، فإن الملكة الجديدة تتقن التحدث بـ3 لغات، هي الإنجليزية والفرنسية إضافة إلى العربية. أما هواياتها فهي ركوب الخيل، والرسم، وإعداد التصاميم الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات والوسائط الرقمية.

أصولها تعود إلى قبيلة سبيع، ومحمد بن سلمان من أقاربها!

ووفقاً لما ذكرته مجلة TIME الأمريكية، فإن لرجوة أصولها الملكية الخاصة بها أيضاً، إذ إن والدتها جزء من عائلة "السديري" وهي العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، كما أنّ رجوة إحدى أقرباء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتعود أصول عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبد العزيز آل سعود، إذ تعتبر قبيلة سبيع من أكبر القبائل التي استوطنت عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، حيث سكنت مجموعة منها في العطار وكان أمراء العطار من آل سيف، واستمروا في استخدام لقب أمير حتى السنوات القليلة الماضية.

هذا ويُزَفّ الأمير الأردني إلى عروسه رجوة آل سيف، بعد نحو 9 أشهر ونصف الشهر من إعلان خطوبتهما، وسط احتفالات واسعة عمّت محافظات المملكة الأردنية على مدار نحو أسبوع، بهذه المناسبة.

وللملك الأردني 4 أبناء، اثنان من الذكور وهما الحسين (29 عاماً) وهاشم (18 عاماً)، ومن الإناث إيمان (27 عاماً) وسلمى (23 عاماً).

والأمير الحسين هو النجل الأكبر للملك عبد الله الثاني، وهو ولي عهد الأردن منذ يوليو/تموز 2009.

وحصل الأمير على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تخرج فيها عام 2016.

كما تخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا 2017. ويحمل رتبة نقيب بالقوات المسلحة الأردنية.