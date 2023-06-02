انت الان تتابع خبر لضمان أمن الخليج.. 4 دول عربية بصدد تشكيل قوة بحرية مشتركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب المعلومات فإن المشاورات بين إيران والسعودية والإمارات وعمان بدأت بالتنسيق مع الصين وبهدف ضمان سلامة الملاحة في الخليج.

وقال موقع iran press إن "منطقة الخليج تنتج ما يقرب من ثلث نفط العالم وتحتوي على أكثر من نصف احتياطيات النفط الخام في العالم بالإضافة إلى جزء كبير من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم".



وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإماراتيين "يشعرون بالإحباط بسبب عدم وجود رد أمريكي على استيلاء إيران لناقلات نفط في 27 أبريل و3 مايو الماضيين".

وردت وزارة الخارجية الإماراتية على ذلك، مؤكدة رفضها للتوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين، ونتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة".

