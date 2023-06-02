طهران توجه رسالة الى القاهرة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد اللهيان في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إيريب" إن "سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد قام، خلال زيارته لإيران في أواخر ايار، بإطلاع المسؤولين الإيرانيين على محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول استعادة العلاقات بين إيران ومصر".واضاف أنه "لا توجد مشكلة بين طهران والقاهرة"، موضحا أن "مواقف الرئيس المصري حيال التطورات الإقليمية في السنوات الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية والقضية السورية، كانت "منطقية وصحيحة".

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال لقائه سلطان عمان في طهران يوم الاثنين إن "بلاده ترحب باستئناف العلاقات الثنائية مع مصر وليست لديها مشكلة في هذا الصدد، وفقا لما ذكره موقعه الرسمي على الإنترنت".

وكان سلطان عمان قد التقى الرئيس المصري في 21 ايار خلال زيارة رسمية استغرقت يومين للقاهرة ناقشا خلالها مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الانفراجة بين مصر وإيران.

فقد انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين إيران ومصر في عام 1980. وفي السنوات الأخيرة، أعلنت إيران استعدادها لإصلاح علاقاتها مع مصر من خلال تسوية الخلافات حول قضايا معينة.

وفي أعقاب الاتفاق الذي أبرم في اذار بين إيران والمملكة العربية السعودية بشأن تطبيع العلاقات بينهما وجهود الأولى لتحسين العلاقات مع الدول العربية بالمنطقة على مدى الأشهر الماضية، زادت احتمالات استعادة العلاقات بين طهران والقاهرة.

