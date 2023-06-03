انت الان تتابع خبر وزير الخارجية يصل أنقرة لحضور مراسم تنصيب أردُوغان رئيساً لتركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية، ورد لـ الخليج 365، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وصل اليوم السبت المُوافق 2023/6/3، العاصمة التركيَّة أنقرة، ممثلًا عن الحكومة العراقيَّة، لحضور مراسم تنصيب رَجَب طيّب أردُوغان رئيساً للجُمْهُوريَّة التركيَّة".



وسيشارك حسين، وفق البيان، "في مراسم تنصيب الرئيس أردُوغان 78 زعيماً دولياً بينهم رؤساء 21 دولة، و13 رئيس وزراء، فضلاً عن 12 دولة على مُستوى رؤساء البرلمانات، إلى جانب ممثلي 8 منظمات دوليَّة".

