بعد 14 عاماً.. بنزيما يغادر أسوار البرنابيو بشكل رسمي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، رحيل مهاجمه الفرنسي، كريم بنزيما عن الفريق.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، عن "رحيل النجم الفرنسي عن الفريق، مبيناً أنه اتفق مع قائده كريم بنزيما، على إنهاء مرحلتهما الرائعة التي لا تنسى كلاعب في نادينا".

وأضاف البيان: " يريد ريال مدريد إظهار امتنانه وكل عاطفته للشخص الذي هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا".