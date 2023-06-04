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بعد 14 عاماً.. بنزيما يغادر أسوار البرنابيو بشكل رسمي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457966-638214700787110972.jpg

2023-06-04 | 12:06

بعد 14 عاماً.. بنزيما يغادر أسوار البرنابيو بشكل رسمي

2,805 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

أعلن نادي الإسباني، اليوم الأحد، رحيل مهاجمه الفرنسي، كريم بنزيما عن الفريق.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، عن "رحيل النجم الفرنسي عن الفريق، مبيناً أنه اتفق مع قائده كريم بنزيما، على إنهاء مرحلتهما الرائعة التي لا تنسى كلاعب في نادينا".

 

وأضاف البيان: " يريد ريال مدريد إظهار امتنانه وكل عاطفته للشخص الذي هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا".

 

وأنضم الأسطورة كريم بنزيما مع ريال مدريد في موسم 2029، قادماً من نادي ليون الفرنسي، حيث لعب مع الفريق الأول 647 مباراة، سجل خلالها 353 هدفاً، وقدم 165 أسيست،

ويعتبر بنزيما أكثر من صنع في تاريخ ريال مدريد، وثاني أكثر من سجل في الفريق، حيث حقق 5 بطولات في ، و4 دوري إسباني.

وحقق النجم الفرنسي، الكرة الذهبية في الموسم الماضي، بعد الأداء المذهل الذي قدمه طيلة الموسم والذي أستطاع تحقيق دوري ابطال أوروبا والدوري الاسباني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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