انت الان تتابع خبر اعتقال 4 متهمين بالترويج لأجهزة الغش الإلكتروني في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "مع انطلاق الامتحانات الجامعية والامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني في عموم محافظات البلاد من متابعتها للمتاجرين والمروجين لسماعات الغش الإلكترونية حفاظاً على انسيابية سير الامتحانات، وعلى إثر ذلك تمكنت مفارزنا في بغداد وبعد أجراء المسح الميداني في المراكز الامتحانية بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات من كشف ترددات لاسلكية لأجهزة نداء وإلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود وهو يقوم بممارسة عملية الغش الإلكتروني في منطقة المنصور".وأضاف البيان، ان "مفارزنا ضبطت متهماً آخر قام بالمتاجرة والترويج لأدوات الغش الإمتحاني في مجمع بسماية شرقي العاصمة".

وفي السياق ذاته، "ألقت مفارزنا القبض في محافظتي ديالى والنجف وبعد استحصال الموافقات القضائية على متهمين إثنين بحوزتهما أجهزة لاسلكية محورة وسماعات غش صغيرة تستخدم للتواصل مع الطلبة أثناء تأديتهم الإمتحانات الوزارية".

وأشار الى أن "المتهمين جرى إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".