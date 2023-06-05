انت الان تتابع خبر حديث عن وجود تسوية سرية للخلافات من اجل تمرير الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لم يتبق سوى بضعة ايام على موعد انتهاء الفصل التشريعي والخلافات لا تزال تحوم حول بنود الموازنة التي فجرت الخلافات السياسية، الكتل تحث الخطى وتكثف من اجتماعاتها السرية والعلنية خشية الذهاب نحو الاغلبية النيابية التي من الممكن ان تخفق بحسمها بسبب الاعتراضات.

الخلافات بعد ان كانت على المواد التي تتعلق بالية تصدير نفط الاقليم تطورت ووصلت الى حد امتناع الحكومة عن اجراء المناقلات المالية من الوزارات الى المحافظات، الموازنة الاضخم في البلد ستنتهي خلافاتها بالتوافق بحسب المعطيات.