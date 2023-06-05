انت الان تتابع خبر ما حقيقة علاقة شاكيرا بلويس هاميلتون؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شاكيرا تحضر سباق F1 وتساند لويس هاميلتونوظهرت المغنية الكولومبية وهي تقف في المدرجات مبتسمةً وبمعنويات عالية، مرتديةً بلوزة متعددة الألوان بنمط بيزلي.وبدت شاكيرا متحمسة ومندمجة وهي تراقب السيارات مع أصدقائها، وهو ما بدا واضحاً من ردات فعلها أثناء السباق.

شاكيرا شاركت متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها من المدرجات، وتركت تعليقاً على صورتها عبر حسابها الخاص على تويتر كتبت فيه ما معناه : "أنا سعيدة لعودتي إلى برشلونة".

وبدت شاكيرا بعد انفصالها عن زوجها السابق جيرارد بيكيه في يونيو الماضي، مرتاحة في ثياب نسّقتها باللون الأرجواني بينما كانت تتابع لويس بحذر شديد.

كما شهدت shakira فوز ماكس فرستابين بالمركز الأول، حيث سيطر على مجريات السباق، فيما حلّ الثنائي لويس هاميلتون وجورج راسل في المركزين الثاني والثالث، كما حصل لويس هاميلتون على لقب سائق اليوم لأول مرة له هذا العام.