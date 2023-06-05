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انت الان تتابع خبر لأول مرة في مسيرتها.. أنس جابر تتأهل إلى ربع نهائي "رولان غاروس" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-458048-638215651410645754.png
2023-06-05 | 14:29
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تمكنت التونسية أُنس جابر المصنفة السابعة، اليوم الاثنين، من التأهل إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بالفوز 6-3 و6-1 على الأمريكية برناردا بيرا.
وتفوقت أُنس على بيرا في مباراة استغرقت أكثر من ساعة واحدة بقليل في بداية منافسات الفترة الصباحية بملعب فيليب شاترييه.
وكانت أفضل نتيجة لأنس جابر الدور ثمن النهائي في عامي 2020 و2021، وخرجت من الدور الأول في 2019 والعام الماضي، ومن الدور الثالث عام 2017.
وتلتقي اللاعبة التونسية في الدور المقبل مع البرازيلية بياتريز حداد مايا الرابعة عشرة في البطولة أو الإسبانية سارا سوريبيس تورو.
كما أصبحت أنس أول لاعبة تونسية وعربية تصل لربع نهائي رولان غاروس، وأول أفريقية تصل لذلك الدور منذ الجنوب أفريقية أماندا كويتزر التي وصلت إلى نصف النهائي في عام 1997.
وكانت أفضل نتيجة لأنس جابر الدور ثمن النهائي في عامي 2020 و2021، وخرجت من الدور الأول في 2019 والعام الماضي، ومن الدور الثالث عام 2017.
وتلتقي اللاعبة التونسية في الدور المقبل مع البرازيلية بياتريز حداد مايا الرابعة عشرة في البطولة أو الإسبانية سارا سوريبيس تورو.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبحت أنس أول لاعبة أو لاعب أفريقي يصل لربع النهائي في كل البطولات الأربع الكبرى في العصر الحديث.
كما أصبحت أنس أول لاعبة تونسية وعربية تصل لربع نهائي رولان غاروس، وأول أفريقية تصل لذلك الدور منذ الجنوب أفريقية أماندا كويتزر التي وصلت إلى نصف النهائي في عام 1997.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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