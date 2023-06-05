لأول مرة في مسيرتها.. أنس جابر تتأهل إلى ربع نهائي "رولان غاروس"

وتفوقت أُنس على بيرا في مباراة استغرقت أكثر من ساعة واحدة بقليل في بداية منافسات الفترة الصباحية بملعب فيليب شاترييه.

وكانت أفضل نتيجة لأنس جابر الدور ثمن النهائي في عامي 2020 و2021، وخرجت من الدور الأول في 2019 والعام الماضي، ومن الدور الثالث عام 2017.



وتلتقي اللاعبة التونسية في الدور المقبل مع البرازيلية بياتريز حداد مايا الرابعة عشرة في البطولة أو الإسبانية سارا سوريبيس تورو.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبحت أنس أول لاعبة أو لاعب أفريقي يصل لربع النهائي في كل البطولات الأربع الكبرى في العصر الحديث.

كما أصبحت أنس أول لاعبة تونسية وعربية تصل لربع نهائي رولان غاروس، وأول أفريقية تصل لذلك الدور منذ الجنوب أفريقية أماندا كويتزر التي وصلت إلى نصف النهائي في عام 1997.

