انت الان تتابع خبر تقرير أمريكي يكشف مفاجأة تخص حرب أوكرانيا وروسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية أن أوكرانيا زرعت "العديد من العناصر المتعاطفة معها" داخل روسيا، بهدف تنفيذ أعمال تخريبية.







وليس من الواضح ما إذا كانت الهجمات الأخرى، التي نفذت بالدرون في الأيام الأخيرة، بما في ذلك هجوم استهدف حيا سكنيا بالقرب من موسكو وضربة أخرى على مصافي النفط في جنوب روسيا، قد نفذتها هذه الشبكة الموالية لأوكرانيا. وقال أشخاص مطلعون على المخابرات الأميركية بحسب التقرير، إن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن "هؤلاء العملاء الموالين لأوكرانيا داخل روسيا نفذوا هجوما بطائرة بدون طيار استهدف الكرملين في أوائل مايو الماضي".وليس من الواضح ما إذا كانت الهجمات الأخرى، التي نفذت بالدرون في الأيام الأخيرة، بما في ذلك هجوم استهدف حيا سكنيا بالقرب من موسكو وضربة أخرى على مصافي النفط في جنوب روسيا، قد نفذتها هذه الشبكة الموالية لأوكرانيا. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم رئيس جهاز الأمن الأوكراني، إن الانفجارات الغامضة وضربات الطائرات بدون طيار داخل روسيا ستستمر. ويقول المسؤولون الأميركيون إن أوكرانيا زرعت "عناصر تخريبية" داخل روسيا، تتكون من مؤيدين لأوكرانيا ونشطاء مدربين تدريبا جيدا في هذا النوع من الحروب.

ويُعتقد أن أوكرانيا زودتهم بطائرات بدون طيار أوكرانية الصنع لشن هجمات داخل الأراضي الروسية بدلا من إطلاقها من أوكرانيا.

ولا يعرف المسؤولون كيف تمكنت كييف من تزويد عناصرها في روسيا بـ"دروناتها"، لكن اثنين من المصادر قالا، إن أوكرانيا طورت طرق تهريب جديدة لإرسال طائرات بدون طيار أو على الأقل مكونات الطائرة إلى روسيا. وأشار مسؤول استخباراتي أوروبي إلى أن الحدود الروسية الأوكرانية شاسعة ومن الصعب للغاية السيطرة عليها، مما يجعلها سهلة للتهريب.

وذكر المسؤول: "هذه منطقة هامشية لروسيا.. البقاء على قيد الحياة هو مشكلة تواجه الجميع، لذا فإن النقود تصنع العجائب"، ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن عناصر داخل الاستخبارات الأوكرانية متورطة في عمليات التهريب هذه.