انت الان تتابع خبر اللامي بشأن العيد الوطني للصحافة العراقية: سيكون الاكبر بتاريخ النقابة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اللامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، انه "تم توجيه الدعوة لأكثر من 150 صحفيا واعلاميا يمثلون كبريات المؤسسات الصحفية بالإضافة الى عدد من وزراء الثقافة والاعلام العرب لحضور الاحتفال والاطلاع عن كثب على النهضة العمرانية التي تشهدها بغداد ونقل الصورة المشرقة عن العراق الى بلدانهم".واضاف اللامي، ان "اللجنة العليا المكلفة بالتهيئة لاحتفالات العيد الوطني للصحافة العراقية في ذكراه الرابعة والخمسين بعد المائة تواصل اجتماعاتها لوضع اللمسات الاخيرة للاحتفال الذي سيتضمن في يومه الاول استقبال المهنئين في مقر النقابة ثم استقبال الوفود الاعلامية في اليوم الثاني في مطار بغداد الدولي ثم الاحتفال المركزي الذي سيقام في قاعة الزوراء بفندق الرشيد السبت المصادف السابع عشر من الشهر الحالي".

وأشار الى، ان "مهرجان المحافظات في متنزه الزوراء والاحتفال الجماهيري في المركز الثقافي والاجتماعي ألف ليلة وليلة، فضلا عن استضافة اجتماعات المكتب الدائم والامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب".

