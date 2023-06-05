انت الان تتابع خبر اخر تطورات قضية فينيسيوس.. غرامات وحظر على مشجعين فالنسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبخصوص الإهانات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ، فقد تقرر ما يلي:

1- غرامات قدرها 60،001 يورو، وحظر دخول الملاعب الرياضية لمدة عامين، على التوالي، لأربعة أفراد تم تحديدهم على أنهم علقوا لافتة على جسر بالقرب من مدينة ريال مدريد الرياضية وكُتب عليها "مدريد تكره الريال"، إضافة إلى تعليق دمية سوداء معلقة، في إشارة واضحة لفينيسيوس جونيور، قبل ديربي مدريد أمام أتلتيكو في يناير الماضي.



2- غرامات قدرها 5000 يورو، وفرض حظر على دخول الملاعب الرياضية لمدة سنة واحدة، على التوالي، لثلاثة أفراد تم تحديدهم على أنهم وجهوا إشارات عنصرية لفينيسيوس خلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا يوم 21 مايو.3- رفعت المفوضية العقوبة من 4000 يورو إلى 5000 يورو، لأن الجناة كانوا على دراية بأفعالهم، بعد أن كرروا هذا النوع من السلوك وخضعوا لعقوبات في مباريات مختلفة طوال هذا الموسم، وكذلك للتسبب في إيقاف المباراة.

وانفجر البرازيلي فينيسيوس جونيور غضبا في مباراة ريال مدريد وفالنسيا على ملعب الميستايا في 21 مايو الماضي بعدما تعرض لإساءات عنصرية من عدد من مشجعي فالنسيا، في المباراة التي فاز فيها أصحاب الأرض 1/0.

وكانت الإساءات التي وقعت في مباراة ريال مدريد وفالنسيا هي الحلقة العاشرة من الحوادث العنصرية ضد فينيسيوس والتي أحالتها رابطة الدوري للمدعين العامين هذا الموسم، وفقا لما قاله خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

