انت الان تتابع خبر "ثلاث فقرات" جدلية.. مالية البرلمان تكشف العائق أمام إقرار الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، ان "ثلاث فقرات لم يتم التصويت عليها داخل اللجنة المالية لغاية الان، الأولى هي الفقرة البديلة للاتفاق على فقرات إقليم كردستان إذا تم الاتفاق السياسي عليها، والفقرة الثانية هي فقرة جدول المناقلات والفقرة الثالثة هي التصويت على الموازنة بالمجمل"، مبيناً أن "مالية البرلمان قد تنهي الفقرات المذكورة وتصوت عليها يوم غد".وأشار كوجر الى انه "لم يتم تغيير أي ارقام ضمن المبالغ المخصصة للموازنة الاستثمارية والتشغيلية"، موضحا ان "هناك تفاهماً سياسياً على إقرار الموازنة وإذا تم الدخول الى قبة البرلمان دون اتفاق سياسي فان الموازنة لن تقر".

يذكر أن هذه الفقرات الثلاث أثارت جدلاً كبيراً، فالمشكلات لا تزال قائمة على حصة الإقليم والتخصيصات المالية لمحافظاته، بالإضافة إلى أن هناك من يرى أن اللجنة المالية لا يحق لها إجراء مناقلات في الموازنة، أما موعد الإقرار فقد حدد أكثر من مرة سواء من برلمانيين أو من قبل رئيس البرلمان لكن دون جدوى، على أمل انعقاد جلسة الحسم الخميس المقبل.