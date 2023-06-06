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أوكرانيا تعلن اجلاء 17 ألف مدني بسبب فيضانات سد كاخوفكا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين على "تويتر": "أكثر من 40 ألف شخص معرضون لخطر التواجد في مناطق غمرتها الفيضانات".

وأضاف، :"تقوم السلطات الأوكرانية بإجلاء أكثر من 17,000 شخص"، مردفا :" للأسف يوجد أكثر من 25,000 مدني في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية".


بدورها أعلنت السلطات المحلية المعينة من طرف روسيا أنها بدأت عملية لإجلاء سكان ثلاث بلدات، بعد الفيضانات في محيط سد كاخوفكا.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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