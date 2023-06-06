ريال مدريد يتحرك لاستعادة نجومه "المعارين"

ومن بين النجوم الذين يهتم ريال مدريد باستعادتهم، الإسباني إبراهيم دياز، الذي أسهم في تتويج ميلان بالدوري الإيطالي في موسم 2021-2022.

وفي هذا السياق كتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر تويتر: "ريال مدريد اقترب من الاتفاق على تمديد عقد إبراهيم دياز، المفاوضات متقدمة جدا واقتربت من الانتهاء".



وتابع: "العقد الجديد سيمتد حتى صيف 2027، على أن يتم توقيعه في الأيام المقبلة".

وختم: "سيتم تقديم دياز بصفته صفقة جديدة إذ يعدونه جزءا مهما من تشكيل ريال مدريد الأساسي في العام المقبل".

وأنهى ريال مدريد الموسم المنقضي 2022-2023 بلقب وحيد: كأس الملك، بينما خسر الليجا، وكأس السوبر، وودع دوري الأبطال من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي.