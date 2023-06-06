انت الان تتابع خبر ريال مدريد يتحرك لاستعادة نجومه "المعارين" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-458235-638216663654534239.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-06-06 | 18:36
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بعد نهاية موسمه الباهت، يسعى ريال مدريد للبحث عن كيفية الاستفادة من نجومه المعارين، لتعويض بعض الراحلين، وتعزيز خطوطه.
ومن بين النجوم الذين يهتم ريال مدريد باستعادتهم، الإسباني إبراهيم دياز، الذي أسهم في تتويج ميلان بالدوري الإيطالي في موسم 2021-2022.
وفي هذا السياق كتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر تويتر: "ريال مدريد اقترب من الاتفاق على تمديد عقد إبراهيم دياز، المفاوضات متقدمة جدا واقتربت من الانتهاء".
وتابع: "العقد الجديد سيمتد حتى صيف 2027، على أن يتم توقيعه في الأيام المقبلة".
وفي هذا السياق كتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر تويتر: "ريال مدريد اقترب من الاتفاق على تمديد عقد إبراهيم دياز، المفاوضات متقدمة جدا واقتربت من الانتهاء".
وتابع: "العقد الجديد سيمتد حتى صيف 2027، على أن يتم توقيعه في الأيام المقبلة".
وختم: "سيتم تقديم دياز بصفته صفقة جديدة إذ يعدونه جزءا مهما من تشكيل ريال مدريد الأساسي في العام المقبل".
وأنهى ريال مدريد الموسم المنقضي 2022-2023 بلقب وحيد: كأس الملك، بينما خسر الليجا، وكأس السوبر، وودع دوري الأبطال من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي.
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