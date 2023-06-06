انت الان تتابع خبر العراق ولاتيفيا يبحثان سبل الارتقاء بمستوى التعاون الامني وتبادل المعلومات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة العراقية في وارشو في بيان، إن "القائم بالاعمال المؤقت مقداد أيوب المندلاوي، بحث مع وكيل وزارة الداخلية اللاتيفي (Vilinis Vitolins)، سبل الارتقاء بمستوى التعاون الامني وتبادل المعلومات بين جمهورية العراق وجمهورية لاتيفيا، في لقاء جمعهما بمبنى وزارة الداخلية في العاصمة اللاتيفية ريغا".ودعا المندلاوي، بحسب البيان، الجانب اللاتيفي الى "تعضيد وترسيخ التعاون في المجال الامني بين البلدين عبر توقيع مذكرة تعاون في هذا المجال، مثنياً على مستوى التعاون الذي يبديه الجانب اللاتيفي في التعاطي مع العراق بمختلف المجالات".

من جانبه، رحب (Vilinis Vitolins) بـ"زيارة القائم بالاعمال المؤقت، وثمن تعاطي العراق وتعاونه في إحتواء أزمة المهاجرين الاخيرة، والجهود التي بذلتها سفارة جمهورية العراق لدى وارشو في هذا الملف"، مبدياً "رغبته في زيارة العراق للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين".

واضاف البيان أن "اللقاء حضره من الجانب اللاتيفي رئيس الدائرة القانونية في وزارة الداخلية وقائد حرس الحدود وممثل عن وزارة الخارجية".