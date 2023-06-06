انت الان تتابع خبر اعتقال أجنبيين حاولا إدخال مبالغ مالية مزورة الى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة قوات الحدود، الثلاثاء، عن اعتقال أجنبيين اثنين حاولا إدخال مبالغ مالية مزورة الى العراق.

