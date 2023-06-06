انت الان تتابع خبر بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب دولة أوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر تقرير المعهد أنه "في 6 يونيو 2023 الساعة 20:26:52 وقع زلزال قوي بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر في أراد على عمق 15 كيلومترا، وشعر به سكان عدة مدن في البلاد".

وأضاف أن هنغاريا يمكن أن تشعر بالزلزال، حيث لا تبعد سوى 68 كيلومترا عن مركز الزلزال إلى مدينة بيكيسكابا في هنغاريا.



ولم تعلن السلطات الرومانية عن أي إصابات أو خسائر جراء الزلزال.