انت الان تتابع خبر سيول تجتاح دولة عربية.. تسجيل ضحايا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس الشؤون الإنسانية في تقريره: "تضررت أكثر من 22 ألف أسرة من سيول الأمطار التي شهدها عدد من المحافظات في الفترة من مارس إلى مايو 2023".

وأشار التقرير إلى أن "عدد المنازل المتضررة بلغ 21 ألفا و378 منزلا، منها ثمانية آلاف و339 منزلا تضرر بشكل كلي، و13 ألفا و34 منزلا بشكل جزئي و51 منزلا آيلا للسقوط".



وأفاد بتضرر "159 من الأراضي الزراعية، وحدوث 82 انهيارا صخريا وقطع للطرق، و28 انهيار سدود وآبار وشبكات مياه، وتسجيل 22 ضررا في الثروة الحيوانية".

وأوضح التقرير أن "محافظة حجة من أكثر المحافظات تضررا في ممتلكات المواطنين، فيما تعرضت محافظة المحويت إلى انهيارات صخرية، ما أدى إلى قطع الطرق وتوقف حركة السير".

وأكد المجلس أن "الأضرار التي سببتها السيول فـي مخيمات النازحين والبنية التحتية ومساكن المواطنين ومزارعهم ضاعفت المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني".

وشدد على أن "الأضرار تستدعي قيام المنظمات العاملة في اليمن، بدورها الإنساني والإغاثي وسرعة التدخل العاجل لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأوى ومواد غذائية وإيوائية وخدمية".