انت الان تتابع خبر مدريد يعلن إتمام صفقة انتقال بيلينجهام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-458313-638217431700558087.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-06-07 | 15:56
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نجح نادي ريال مدريد في إنجاز صفقة جود بيلينجهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقا لموقع "ذي أتلتيك"، فإن "ريال مدريد توصل أخيرا لاتفاق مع دورتموند في الساعات الماضية، يقضي بانتقال الدولي الإنجليزي إلى صفوفه هذا الصيف".
وأشار إلى "توصل الطرفين لاتفاق حول قيمة الصفقة، التي ستبلغ 100 مليون يورو، لتصبح أحد أغلى الصفقات بالنسبة للناديين".
وأضاف :"العقود لم توقع بعد، لكن من المنتظر إتمام الصفقة رسميا في غضون الأيام القادمة بمجرد خضوع بيلينجهام للفحوصات الطبية".
ومن المتوقع أن يصبح بيلينجهام أولى صفقات الفريق للموسم القادم، لكن من المنتظر انضمام مواطنه هاري كين إليه في غضون أيام معدودة.
وأشار إلى "توصل الطرفين لاتفاق حول قيمة الصفقة، التي ستبلغ 100 مليون يورو، لتصبح أحد أغلى الصفقات بالنسبة للناديين".
وأضاف :"العقود لم توقع بعد، لكن من المنتظر إتمام الصفقة رسميا في غضون الأيام القادمة بمجرد خضوع بيلينجهام للفحوصات الطبية".
وبدأ ريال مدريد ثورة في سوق الانتقالات، إذ تخلى عن بعض نجومه البارزين، على رأسهم كريم بنزيما وإيدين هازارد، فيما ينوي تعزيز صفوفه بعناصر مميزة خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المتوقع أن يصبح بيلينجهام أولى صفقات الفريق للموسم القادم، لكن من المنتظر انضمام مواطنه هاري كين إليه في غضون أيام معدودة.
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