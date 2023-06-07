مدريد يعلن إتمام صفقة انتقال بيلينجهام

ووفقا لموقع "ذي أتلتيك"، فإن "ريال مدريد توصل أخيرا لاتفاق مع دورتموند في الساعات الماضية، يقضي بانتقال الدولي الإنجليزي إلى صفوفه هذا الصيف".

وأشار إلى "توصل الطرفين لاتفاق حول قيمة الصفقة، التي ستبلغ 100 مليون يورو، لتصبح أحد أغلى الصفقات بالنسبة للناديين".



وأضاف :"العقود لم توقع بعد، لكن من المنتظر إتمام الصفقة رسميا في غضون الأيام القادمة بمجرد خضوع بيلينجهام للفحوصات الطبية".

وبدأ ريال مدريد ثورة في سوق الانتقالات، إذ تخلى عن بعض نجومه البارزين، على رأسهم كريم بنزيما وإيدين هازارد، فيما ينوي تعزيز صفوفه بعناصر مميزة خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن يصبح بيلينجهام أولى صفقات الفريق للموسم القادم، لكن من المنتظر انضمام مواطنه هاري كين إليه في غضون أيام معدودة.

